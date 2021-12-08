«Спорт иногда может быть жестоким». Дале отреагировал на непопадание в сборную на этап в Хохфильцен

Призер чемпионатов мира норвежский биатлонист Йоханнес Дале отреагировал на непопадание в сборную Норвегии на третий этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Небольшое обновление от меня. Этот сезон явно начался не так, как я хотел. Худшее - это чувствовать, что вы действуете не так, как могли и как планировали. Спорт временами может быть жестоким, но это все часть игры. Теперь пора немного перезагрузиться, уверен на 100 процентов вернусь еще сильнее. Вперед! »- написал Дале в своем instagram.

Отметим, что в состав норвежцев вошли следующие биатлонисты: Стурла Лагрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен, Сиверт Баккен и Филипп Андерсен.

В общей сложности Дале заработал за первые два этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде 40 очков, он занимает 38-е место в общем зачете.