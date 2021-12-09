Юрий Каминский: Сейчас нет возможности включить Бабикова в основной состав

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал результаты биатлониста Антона Бабикова на Кубке IBU.

Напомним, что 30-летний спортсмен оформил «золотой» дубль на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене, одержав победы в масс-старте и спринте.

«Мы можем предположить, что, если Бабиков войдет в основной состав, будет выглядеть неплохо. Нас останавливала по большому счету только стрельба Антона. Ну и инфекция, которую подцепили в Ханты-Мансийске, его придержала с точки зрения лыжного хода. Бабиков уже набрал форму, но сейчас нет возможности включить его в основной состав. Нет смысла выводить из состава ребят, которые пробежали всего один этап и попали в 40 сильнейших. Ну и хочется ещё проверить Бабикова в горах», — цитирует специалиста RT.

Добавим, что Бабиков не выступал в основном составе сборной России с ЧМ-2021 в Поклюке.