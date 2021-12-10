«Я готов повеселиться в спринте в снежном Хохфильцене». Лагрейд анонсировал третий этап Кубка мира

Четырехкратный чемпион мира Стурла Лагрейд опубликовал пост в instagram, где он выразил готовность участвовать в спринте на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Возвращаюсь на трассу. Я наконец на ногах после нескольких дней в постели. Теперь я готов повеселиться в спринте в снежном Хохфильцене», — написал Легрейд.

После двух стартовых этапов Кубка мира в шведском Эстерсунде Лагрейд занимает 11-ю позицию в общем зачете с 102-я очками. В нынешнем сезоне он один раз одерживал победу - в индивидуальной гонке на первом этапе.

На сегодняшний спринт норвежец выйдет под 93-м стартовым номером.