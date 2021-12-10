Фуркад объявил, что он станет экспертом телеканала Eurosport и будет работать на Олимпиаде в Пекине

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что он станет экспертом телеканала Eurosport. По словам француза, он будет совмещать работу в комиссии спортсменов МОК и на телевидении.

«Я буду выступать в качестве эксперта в Европе, особенно на Олимпийских играх.

Я принял сознательное решение объединить (работу на телевидении и в Комиссии спортсменов МОК). Поскольку я буду делать анализ в студии, я не буду напрямую контактировать со спортсменами (которые будут голосовать). Так что конфликта интересов не будет. Я попросил разрешения у МОК, они согласились», - сказал Фуркад.

Напомним, Фуркад завершил профессиональную карьеру в 2020 году. За время выступлений в биатлоне он стал пятикратным олимпийским чемпионом, семикратным обладателем Кубка мира и 13-ти кратным чемпионом мира.