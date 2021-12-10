Анатолий Хованцев: Мироновой дали много возможностей, но она не проявила себя

Бывший наставник национальной сборной России Анатолий Хованцев высказался об одном из лидеров женской команды Светлане Мироновой, которая после двух стартовых этапов набрала в сумме 54 очка.

«Про Казакевич пока рано говорить. Про Миронову тоже. Ей дали много возможностей, но она не проявила себя. Нужно отталкиваться от реальных результатов, потому что мы говорим не о возможностях.

Я уже говорил, что должен соблюдаться спортивный принцип. Да, может быть, повезёт, что Светлана отработает хорошо на огневом рубеже. Однако всё же вероятность, что биатлонистка может подвести, выше», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».

Отметим, что высшим результатом Мироновой в текущем сезоне стало 20-е место в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсменка вошла в состав команды на этап в Хохфильцен (Австрия), который стартует 10 декабря.