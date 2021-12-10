Биатлонистка Сливко раскритиковала своих соперниц за то, что они не участвуют на Кубке России

Российская биатлонистка Виктория Сливко осталась недовольна малым количеством участниц на соревнованиях Кубка России.

Видимо, многие подумали, что можно пропустить этапы, готовиться только к «Ижевской винтовке», отбираться и ехать в сборную. Люди, почему вы не бегаете этапы? Не мне решать, но, по-моему, здесь нужна какая-то ответственность.

Зато когда мы приедем на «Ижевскую винтовку», стартанет минимум 60 человек. Ну, некрасиво, неуважительно, что ли. Я ведь тоже после отбора могла сказать: ну и что мне эти Кубки России? Мне неинтересно, я буду готовиться к «Ижевской винтовке». Но тогда для какой цели я тренировалась 8 месяцев, если не соревнуюсь?», - передает слова Сливко Sports.ru.

Сливко провела 21 гонку на уровне Кубка мира, ни разу не став призером соревнований. В ее активе золотая медаль чемпионата Европы в Тюмени в 2016 году в сингл-миксте, а также две серебряные и одна бронзовая медали в этом же турнире.