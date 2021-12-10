Немец Кюн выиграл спринт в Хохфильцене, Логинов финишировал четвертым

И их осталось два… Клубов из России в еврокубках и очков у «Локомотива» после визита в Марсель

На групповом этапе Лиги Европы железнодорожники так и не смогли ни разу победить, уступив в заключительном туре на выезде «Марселю» (0:1) и оставшись на последнем месте в группе. От России в плей-офф ЛЕ выступят «Спартак» (с 1/8 финала) и «Зенит» (с 1/16).