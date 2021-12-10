Немец Кюн выиграл спринт в Хохфильцене, Логинов финишировал четвертым

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн одержал победу в спринтерской гонке на 3-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Вторым к финишу приехал швед Мартин Понсилуома (+14 секунд отставание, 1 промах), третьим стал белорусский спортсмен Антон Смольский (+20, 0). Российский биатлонист и один из лидеров команды Александр Логинов остановился в шаге от пьедестала и финишировал на четвертой строчке, проиграв 22 секунды победителю с одной осечкой на рубеже.
Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Спринт. Мужчины
1. Себастьян Кюн (Германия) — 26:05,0 (1)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) + 14,3 (1)
3. Антон Смольский (Беларусь) + 20,5 (0)
4. Александр Логинов (Россия) — 22,0 (1)
10. Эдуард Латыпов (Россия) +41 (2)
24. Карим Халили (Россия) +1.03 (0)
источник: «Советский спорт»