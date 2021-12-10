Александр Логинов - о 4-м месте в спринте: Сегодня старался работать с первых метров дистанции

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, какой был план на сегодняшнюю спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, где он стал 4-м.

«Сегодня попытался отработать с первых метров дистанции. Получилось немножко не так, как планировал. Будем дальше работать над этим.

Весь наш коллектив отработал отлично, и были на каждом круге подсказки, поэтому спасибо им за это.

Здесь не очень удачный подход к рубежу не только для меня, он вообще очень сложный. Поэтому немножко не подстроился», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что для Логинова четвертое место стало самым высоким достижением в начале этого сезона. Ранее в спринтерских дисциплинах он подходил к финишу 10-м и 13-м на первых двух этапах Кубка мира.

Гонку сегодня выиграл немец Йоханнес Кюн. Для него это первая личная золотая медаль на Кубках мира. Ранее он был на пьедестале два раза (одно серебро и бронза).