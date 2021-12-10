Эдуард Латыпов - о состоянии: Чувствуются горы, какое-то давящее состояние

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира, где он стал 10-м.

– Комфортно себя сегодня чувствовал?

– Нет. Тяжело, чувствуются горы, какое-то такое давящее чувство. Но судя по самочувствию, по технике не сломался, постарался дотерпеть. Я думаю, что в следующих гонках должно быть легче. Все равно доволен сегодняшней гонкой, именно в плане функционального состояния», - передает слова Латыпова «Матч ТВ».

Отметим, что ранее Латыпов в спринтерских гонках был четвертым и 11-м в новом сезоне. На третьем этапе Кубка мира еще состоятся гонки преследования и эстафеты.