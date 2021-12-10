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Общий зачет КМ: Кристиансен остался первым, Латыпов обошел Йоханнеса Бе

Лидером мирового рейтинга по-прежнему является норвежец Кристиансен.
10 декабря 2021 15:12
автор: Александр Бойченко

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен остался лидером мирового биатлонного зачета после спринтерской гонки в австрийском Хохфильцене. Его ближайший конкурент - швед Самуэльссон, отстает на один балл.

Отметим, что россиянин Эдуард Латыпов обошел в зачете трехкратного обладателя Большого глобуса Йоханнеса Бе, который сегодня провалил гонку, заняв 28-е место.

На этапе в Хохфильцене еще пройдут гонки преследования и эстафеты.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 203.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 202.
3. Эмильен Жаклен (Франция) — 189.
4. Тарьей Бе (Норвегия) — 170.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 170.
6. Йоханнес Бе (Норвегия) — 166.
7. Кентен Фийон Майе (Франция) — 152.
8. Симон Дестье (Франция) — 137.
9. Фабьен Клод (Франция) — 134.
10. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 123...

источник: «Советский спорт»
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