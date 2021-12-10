Дмитрий Васильев: Не было бы промаха, «золотой ключик» был бы в кармане у Логинова

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал четвертое место россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке Хохфильцена на 3-м этапе Кубка мира.

«Не было бы промаха, золотой ключик был бы у Логинова в кармане. Саша набирает форму. К тому же гонки на высоте, а он сразу вработался, молодец.

На «стойке» он торопится. У него есть этот грешок. Вместо того чтобы секундочку выдержать, а он увлекается и мажет. Этот грешок его тормозит. Но ничего страшного. Логинов и Латыпов внушают оптимизм, это очень здорово», — сказал Васильев «Чемпионату».

Отметим, что для Логинова четвертое место стало самым высоким достижением в начале этого сезона. Ранее в спринтерских дисциплинах он подходил к финишу 10-м и 13-м на первых двух этапах Кубка мира.

Гонку сегодня выиграл немец Йоханнес Кюн. Для него это первая личная золотая медаль на Кубках мира. Ранее он был на пьедестале два раза (одно серебро и бронза).