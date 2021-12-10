Евгений Редькин: Серохвостов пока нестабильный стрелок

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин оценил результат своего соотечественника Даниила Серохвостова в спринтерской гонке в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия).

Отметим, что в прошедших соревнованиях 22-летний россиянин занял 63-е место, допустив четыре промаха на огневых рубежах. Отставание от победителя гонки, а именно немца Йоханнеса Кюна, составило 2 минуты 10,6 секунды.

– Серохвостов пока нестабильный стрелок – в этом вся загвоздка. Все специалисты это знают. Если у Даниила получается со стрельбой, то он здесь, рядышком, сразу есть хороший результат. Он молодой парень, поэтому ему помогут, научится. Главное, что он смог зацепиться в основную команду, – приводит слова Редькина «Чемпионат».

Добавим, что по итогам спринта Серохвостов не смог попасть в число биатлонистов, которые примут участие в гонке преследования, которая состоится завтра, 11 декабря, в 13:55 мск.