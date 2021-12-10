Белоруска Сола победила в спринте на третьем этапе Кубка мира, Казакевич заняла 19-е место

Сегодня, 10 декабря, состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).

Отметим, что победу в соревнованиях одержала представительница Белоруссии Анна Сола – 25-летняя спортсменка не допустила промахов на огневых рубежах и показал результат 20 минут 44,4 секунды. Второй стал француженка Жюстин Бреза, проигравшая лидеру 46,8 секунды (два промаха). Тройку лучших замкнула Марте Рейселанд из Норвегии (+50,3; без промахов).

Среди российских биатлонисток лучший результат показала Ирина Казакевич, ставшая 19-й (+1.48,1; один промах).

Добавим, что Сола завоевала свою первую золотую медаль в рамках гонок Кубка мира.

Кубок мира

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Анна Сола (Беларусь) – 20:44,4 (0 промахов)

2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 46,8 (2)

3. Марте Рейселанд (Норвегия) +50,3 (0)...

19. Ирина Казакевич – +1:48,1 (1)

22. Кристина Резцова – +1:41,5 (2)

30. Ульяна Нигматуллина – +1:56,7 (2)

38. Светлана Миронова – +2:16,3 (2)

64. Лариса Куклина (все – Россия) +2:51,2 (2)