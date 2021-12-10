Объявлен состав женской сборной России на эстафету в рамках третьего этапа Кубка мира

Стал известен состав женской сборной России в эстафете в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), на предстоящих соревнованиях национальную команду представят следующие спортсменки: Валерия Васнецова (1-й этап), Светлана Миронова (2-й), Ульяна Нигматуллина (3-й) и Кристина Резцова (4-й).

Напомним, что эстафетная гонка у женщин пройдет завтра, 11 декабря. Начало – в 16:15 мск.