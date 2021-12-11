«Я буду бежать изо всех сил, чтобы сохранить желтый биб». Кристиансен - о пасьюте в Хохфильцене

Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Ветле Шостад Кристиансен рассказал, почему у него не получилось подняться высоко в спринте, а также поделился планами на предстоящую гонку преследования в Хохфильцене (Австрия).

«Это была чертовски тяжелая гонка. Это было намного сложнее, чем ожидалось. Ноги чувствовали себя хорошо, но я не мог прибавить из-за дыхания. Для меня это был тяжелый опыт.

Мне сказали, что если между мной и Самуэльссоном будет только один человек, то я могу оставить себе желтую майку на завтра. Пока между нами только Фабьен Клод, поэтому завтра я буду бежать изо всех сил, чтобы спасти майку и отыграть места на финише», - передает слова Кристиансена Sports.ru.

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен остался лидером мирового биатлонного зачета после спринтерской гонки в австрийском Хохфильцене. Его ближайший конкурент - швед Самуэльссон, отстает на один балл.