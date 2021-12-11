Максимов - о непопадании Бабикова на КМ? Кого менять, если вся команда выступает достойно?

Тренер мужской сборной России по стрелковой подготовке Максим Максимов высказался о непопадании российского биатлониста Антона Бабикова в основной состав команды. На этапе Кубка IBU в Шушене Бабиков оформил «золотой дубль».

«Но тут возникает другой вопрос: кого менять, если вся основная команда выступает достойно, попадает в очковую зону? Тренерам ведь приходится учитывать в таких случаях множество факторов.

Иногда нужно просто уметь ждать. И думать не о конкуренции с теми, с кем ты выступаешь в одной команде. А о том, чтобы вести борьбу с сильнейшими за то, чтобы победить», — приводит слова Максимова «RT на русском».

Напомним, на этапе Кубка мира в Хохфильцене биатлонистам предстоит провести еще гонки преследования и эстафеты.