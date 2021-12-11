Анна Сола опубликовала пост в instagram после победы на Кубке мира

Белорусская спортсменка Анна Сола поделилась впечатлениями после победы на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в спринтерской дисциплине.

«Вчера был невероятный день! Я безумно счастлива, что проделанная работа всей нашей большой команды приносит свои плоды», — написала Сола в своём «инстаграме».

Для Солы это был первая личная победа на Кубке мира. Всего в ее активе четыре личные медали, до этого она трижды выигрывала бронзовые медали.