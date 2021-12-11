«Нам будет очень не хватать вас на трибунах». ЦСКА обратился к болельщикам

Пресс-служба московского ЦСКА обратилась к своим болельщикам перед матчем 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» на «ВЭБ Арене». Игра пройдет без болельщиков.

«Нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку даже на расстоянии. Оформление сегодняшних публикаций — символ того, что 12-й игрок всегда с командой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Команда Миодрага Божовича идет 11-й с 19 очками.

В матче первого круга в Туле между командами была зафиксирована результативная ничья – 2:2.