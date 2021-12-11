Фийон-Майе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, весь подиум заняли французы

Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Вторым финишировал другой француз Эмильен Жаклен (+32, 1 промах), третьим - соотечественник Симон Дестье (+38, 1 промах).

Отметим, что первым из российских биатлонистов приехал на финиш Василий Томшин - десятое место, он отыграл 37 мест по сравнению со стартом гонки.

Лидер Кубка мира норвежец Ветле Шостад Кристиансен закончил пасьют на 19-м месте с общим отставанием +1.09, его на финише обошел трехкратный обладатель Большого глобуса Йоханнес Бе (18, 3 промаха).

Другие россияне финишировали ниже: Латыпов стал 12-м, Логинов - 17-м, Халили - 20-м.

Кубок мира

3-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Гонка преследования

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 33.52,0 (1)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 32,1 (1)

3. Симон Дестье (Фрация) – 38,2 (1)...



