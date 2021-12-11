Томшин показал лучшее время работы на огневых рубежах среди всех спортсменов пасьюта

Российский биатлонист Василий Томшин показал быстрейшее время работы на огневых рубежах во время гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Томшин не ошибся на четырех огневых рубежах и потратил на стрельбу 3 минуты 8,9 секунды. Вторым по этому показателю стал словенец Миха Довжан (+2,5). Сделал два промаха. Третий - канадец Скотт Гоу (+4,8) с тремя промахами.

Отметим, что первым из российских биатлонистов приехал на финиш Василий Томшин - десятое место, он отыграл 37 мест по сравнению со стартом гонки.

Лидер Кубка мира норвежец Ветле Шостад Кристиансен закончил пасьют на 19-м месте с общим отставанием +1.09, его на финише обошел трехкратный обладатель Большого глобуса Йоханнес Бе (18, 3 промаха).

Другие россияне финишировали ниже: Латыпов стал 12-м, Логинов - 17-м, Халили - 20-м.