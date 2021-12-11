Башкиров считает, что два промаха Логинова не позволили тому бороться за призы

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров резюмировал результаты гонки преследования в Хохфильцене, где первым из россиян финишировал Василий Томшин (десятое место).

«Результатом гонки доволен. Обидные два промаха не позволили Логинову бороться за более высокие места.

Сегодня специфичная гонка, погода внесла лепту: по трассе было сложно обгонять. Поэтому пелотон шел в зависимости от того, кто шел впереди. Поэтому не получилось отработать свой подход к рубежу, из-за чего и были промахи», - сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что первым из российских биатлонистов приехал на финиш Василий Томшин - десятое место, он отыграл 37 мест по сравнению со стартом гонки.

Лидер Кубка мира норвежец Ветле Шостад Кристиансен закончил пасьют на 19-м месте с общим отставанием +1.09, его на финише обошел трехкратный обладатель Большого глобуса Йоханнес Бе (18, 3 промаха).

Другие россияне финишировали ниже: Латыпов стал 12-м, Логинов - 17-м, Халили - 20-м.