Эдуард Латыпов - о 12-м месте: Осталось доработать в стрельбе, и все получится

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результаты гонки преследования, в которой он пришел к финишу на 12-м месте. Один лишний промах не позволил россиянину бороться за призовые места.

«Я не думал о медали. Видел, что все рядом, игра продолжается, я в борьбе. Была задача отработать надежно. Сегодня стоя стрелял поувереннее, но в последней стойке не хватило. Лежа – работал слишком быстро для сегодняшней гонки. Хотел сработать как вчера.

Самочувствие хорошее, все лучше себя чувствую. Осталось доработать в стрельбе, и все получится», – рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что в сегодняшней гонке Латыпов уступил победителю 53 секунды, допустив три осечки на рубежах. На этапе Кубка мира в Хохфильцене осталось провести эстафеты.