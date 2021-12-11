Российский биатлонист Карим Халили оценил свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Спортсмен финишировал на 20-м месте.

«Пока оценю свое выступление здесь на троечку. Если посмотреть объективно, то в нормальном состоянии с нулем в спринте я могу вполне быть в топ-10. В Эстерсунде это было более чем реально», - приводит слова Карима РИА Новости.

Напомним, что победителем стал француз Кентен Фийон-Майе. Вторым финишировал другой француз Эмильен Жаклен (+32, 1 промах), третьим - соотечественник Симон Дестье (+38, 1 промах).

Отметим, что первым из российских биатлонистов приехал на финиш Василий Томшин - десятое место, он отыграл 37 мест по сравнению со стартом гонки.

Лидер Кубка мира норвежец Ветле Шостад Кристиансен закончил пасьют на 19-м месте с общим отставанием +1.09, его на финише обошел трехкратный обладатель Большого глобуса Йоханнес Бе (18, 3 промаха).