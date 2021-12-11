«Я довольна серебром»: Анфиса Резцова - о втором месте российских биатлонисток в эстафете

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала итоги женской эстафеты в рамках этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Девчонки здорово отработали на этапах. Каждая из них большая молодец. С восьмого места дойти до второго - потрясающий результат. Даже если бы Кристина из пяти стреляла стойку, все равно было бы сложно сократить такой отрыв и взять золото. Поэтому я довольно серебром. Кристине сам Бог велел не подвести команду. Умница. Сработала здорово. Но не хочу слишком сильно ее выделять. Сегодня все отработали по полной. Каждая стремилась к серебру.

Должна ли Кристина финишировать на Олимпиаде? Она мой клон. Я всегда бегала последний этап и не подвела ни одной эстафеты. Поэтому надеюсь, что четвертый этап за ней закрепится. Однако все зависит от того, как они будут готовы в целом. На сегодняшний день девочки показывают себя достойно. Но не нужно гнаться вперед раньше времени. Надо правильно подвести себя к Олимпийским играм», - приводит слова Анфисы Анатольевны Sport24.ru.

Напомним, российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой заняла второе место, уступив лишь команде Швеции. Тройку призеров замкнули француженки.

Россиянки использовали десять дополнительных патронов и ни разу не заехали на штрафной круг.