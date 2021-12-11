«Было нервно, но серебро придаст уверенности»: Васильев - о результатах женской эстафеты

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил результаты выступления женской сборной России в эстафетной гонке в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Девчонки - молодцы! То, что они отработали хорошо и красиво, не провалились в стрельбе, делает им честь. Но давайте не будем забывать, что норвежки бежали не сильнейшим составом, у белорусок не было Алимбековой, немки и француженки. Давайте не будем расслабляться и реально смотреть на вещи. Все перечисленные мною страны подойдут к Олимпиаде в более должном настроении.

Единственное, немного удивила Нигматуллина: на «стойке» еле-еле закрыла из восьми. Было нервно. Как главный приз - настроение на завтрашнюю гонку и январский этап. Серебро в эстафете придаст им уверенности», - приводит слова Ваильева «Чемпионат».

Напомним, российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой заняла второе место, уступив лишь команде Швеции. Тройку призеров замкнули француженки.

Россиянки использовали десять дополнительных патронов и ни разу не заехали на штрафной круг.