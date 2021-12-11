Драчев - о серебре сборной России в женской эстафете: Этот результат сейчас важный психологически

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на серебро сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Девочки отработали сегодня хорошо. Были дополнительные ошибки, но они не повлияли сегодня на результат - справились и уверенно заняли второе место. Этот результат для нашей команды сейчас важный психологически», - приводит слова Драчева «СЭ».

Напомним, что первое место заняла команда Швеции (+29,1). Замкнули тройку француженки (+59,2).

Отметим, что эта награда стала первой у женской сборной России в нынешнем сезоне.