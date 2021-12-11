«Вы знаете, какая у нас аура»: Шашилов подвел итоги женской биатлонной эстафеты

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал успех команды, занявшей второе место в эстафетной гонке в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Сезон весь впереди. Работать надо и работать.

Васнецова на первом этапе проверялась еще на летнем первенстве, и довольно успешно. А Кристину Резцову хотели попробовать на последнем этапе.

Девчонки - профессионалы, я считаю. Они сами знают, что нужно делать и как. Я просто регулирую, как подойти к стрельбищу, какой ветер, больше ничего.

Стрельба из восьми? Это спорт. Тяжелая погода для стрельбы, непредсказуемый ветер. Плюс борьба, а это всегда ажиотаж, девчонки закономерно волновались. Вы знаете, какая у нас аура. Но получилось сегодня, и слава богу. Что я могу сказать критикам? У каждого есть свой выбор.

Казакевич нормально себя чувствует. Завтра будет стараться в гонке преследования - это все, что я могу сказать», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой заняла второе место, уступив лишь команде Швеции. Тройку призеров замкнули француженки.

Россиянки использовали десять дополнительных патронов и ни разу не заехали на штрафной круг.