«Бились, старались, выбирались»: Анна Богалий - о результатах женской биатлонной эстафеты

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала итоги женской эстафеты в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«В эстафетной гонке наши девушки шли по нарастающей. Серебро - это замечательно, но если бы начали здорово, то сейчас было бы другое настроение. Несмотря на долгую стрельбу на первом этапе, бежали, в отличие от вчерашнего дня, здорово. Показали характер: бились, старались, выбирались. С таким же настроем надо выходить на пасьют. Как сказал Василий Томшин: можно биться и заезжать в десятку», - приводит слова Богалий «Чемпионат».

Напомним, российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой заняла второе место, уступив лишь команде Швеции. Тройку призеров замкнули француженки.

Россиянки использовали десять дополнительных патронов и ни разу не заехали на штрафной круг.