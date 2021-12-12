Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете, Россия вырвала бронзу на последнем круге

Сборная Норвегии одержала победу на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Вторыми к финишу приехали французы, на третьей строчке расположилась сборная России.

Норвегия показала лучшее время 1.14.34, Франция проиграла победителю 21 секунду, россияне финишировали на третьей позиции с отставанием в 47 секунд. Сборная Германии стала четвертой с проигрышем в одну минуту.

Отметим, что на последнем этапе в составе российской сборной выступал Эдуард Латыпов. На последнем огневом рубеже Латыпов сражался за бронзу с немцем Филиппом Нарватом. На последнем круге Латыпов обошел своего соперника и гарантировал своей сборной третье место.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:14.34,8 (0+5)

2. Франция – + 21,2 (0+8)

3. Россия +47,3 (1+9)