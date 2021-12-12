«Ситуация была почти безнадежной». Каминский - о четвертом этапе эстафеты

Старший тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал завоевание сборной России бронзовой медали в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Хотели Латыпова просто поберечь к следующему этапу, там будет три гонки. Мы хотели, чтобы свежее были лидеры. В итоге приняли решение стартовать. Честно говоря, если судить по спринту и преследованию, те скорости, которые показывал Наврат, то ситуация была почти безнадёжной. Но Эдик же у нас любит подвиги совершать», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Норвегия показала лучшее время 1.14.34, Франция проиграла победителю 21 секунду, россияне финишировали на третьей позиции с отставанием в 47 секунд. Сборная Германии стала четвертой с проигрышем в одну минуту.

Отметим, что на последнем этапе в составе российской сборной выступал Эдуард Латыпов. На последнем огневом рубеже Латыпов сражался за бронзу с немцем Филиппом Нарватом. На последнем круге Латыпов обошел своего соперника и гарантировал своей сборной третье место.