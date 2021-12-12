Драчев рассказал, какие возможные ошибки допустили Томшин и Серохвостов в эстафете

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поразмыслил, какие возможные ошибки допустили российские биатлонисты Василий Томшин и Даниил Серохвостов на своих этапах в мужской эстафете Хохфильцена (Австрия).

«Мне показалось, что лучше бы Томшин шёл не один весь круг, а ехал в команде, как в пасьюте. Ему было легче стрелять, а сейчас, возможно, шёл один и подустал. Такая же ситуация у Серохвостова, когда он бросился догонять и допустил ошибки. В целом за него очень доволен. Есть ошибки, но они устраняемы», - передает слова Драчева «Чемпионат».

Норвегия показала лучшее время 1.14.34, Франция проиграла победителю 21 секунду, россияне финишировали на третьей позиции с отставанием в 47 секунд. Сборная Германии стала четвертой с проигрышем в одну минуту.

Отметим, что на последнем этапе в составе российской сборной выступал Эдуард Латыпов. На последнем огневом рубеже Латыпов сражался за бронзу с немцем Филиппом Нарватом. На последнем круге Латыпов обошел своего соперника и гарантировал своей сборной третье место.