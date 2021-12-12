Дмитрий Ярошенко: Соперники будут задумываться, что мы сильны в эстафете

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко предположил, что соперники будут более серьезно относится с российской сборной после ее медалей в эстафетных гонках.

«Трудовая бронза, молодцы. Здорово, что ребята борются, показывают хорошую скорость, составляют конкуренцию. Соперники будут задумываться о том, что русские в эстафете сильны», — сказал Ярошенко «Чемпионату».

Мужская команда дважды заняла третье место - в Эстерсунде на втором этапе Кубка мира и в Хохфильцене - на третьем. Первой в сегодняшней гонке финишировала сборная Норвегии, второй - Франция.