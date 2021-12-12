Ройселанд вырвала победу в гонке преследования у белоруски Солы

Норвежская спортсменка Марте Ройселанд оформила победу на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Биатлонистка допустила два промаха на четырех огневых рубежах.

Второй к финишу приехала белорусская биатлонистка Анна Сола, которая шла первой до последнего подъема в этой гонке (+4). Третьей стала шведка Эльвира Оберг (+23).

Первой из российских биатлонисток приехала к финишу Ирина Казакевич, заняв девятое место (+1.25.2, 2 промаха). Кристина Резцова осталась на 12-й позиции (+1.31.3, 4). Остальные представительницы России закончили гонку на более низких местах: Ульяна Нигматуллина - 17-я (+1.48.9, 2), Валерия Васнецова - 28-я (+2.17.4, 2).

Кубок мира

3-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Гонка преследования

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 30.04,1 (1)

2. Анна Сола (Беларусь) – 4,1 (3)

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 23,3 (1)

4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 48,1 (1)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.11,7 (5)

6. Маркета Давидова (Чехия) – 1.15,6 (2)...

9. Ирина Казакевич (Россия) – 1.25,2 (2)