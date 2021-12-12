ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ройселанд вырвала победу в гонке преследования у белоруски Солы

Норвежская спортсменка показала лучшее время на дистанции.
12 декабря 2021 17:02
автор: Александр Бойченко

Норвежская спортсменка Марте Ройселанд оформила победу на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Биатлонистка допустила два промаха на четырех огневых рубежах.

Второй к финишу приехала белорусская биатлонистка Анна Сола, которая шла первой до последнего подъема в этой гонке (+4). Третьей стала шведка Эльвира Оберг (+23).

Первой из российских биатлонисток приехала к финишу Ирина Казакевич, заняв девятое место (+1.25.2, 2 промаха). Кристина Резцова осталась на 12-й позиции (+1.31.3, 4). Остальные представительницы России закончили гонку на более низких местах: Ульяна Нигматуллина - 17-я (+1.48.9, 2), Валерия Васнецова - 28-я (+2.17.4, 2).

Кубок мира

3-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Гонка преследования

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 30.04,1 (1)
2. Анна Сола (Беларусь) – 4,1 (3)
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 23,3 (1)
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 48,1 (1)
5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.11,7 (5)
6. Маркета Давидова (Чехия) – 1.15,6 (2)...
9. Ирина Казакевич (Россия) – 1.25,2 (2)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пять очков россиян помогли "Сент-Луису" выиграть у "Монреаля"Новая BMW i3 рассекречена в Китае"Локомотив" уступил "Автомобилисту""Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramСтримерша Kika покончила с собойДзюбу требуют отстранить от игр за "Зенит", и вот почему
Бронза в мужской с эстафете со штрафным кругом! Что показали стране вместо футбола «Динамо» — «Зенит»
В Австрии завершился 3-й этап Кубка мира. После сенсационного серебра сборной России в субботней женской эстафете наш мужской квартет финишировал третьим. Хотя вполне мог бы бороться за золото.
Незабитый пенальти, два роскошных гола и ничья! «Зенит» — зимний чемпион, «Динамо» — в золотой гонке (видео)
В центральном матче 18-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» и ушло на зимний перерыв с отставанием в два очка от лидирующих питерцев.
UFC в шоке! Джулианна Пенья свергла с трона саму Аманду Нуньес (видео)
Победа Чарльза Оливейры над Дастином Порье в главном бою UFC 269 в Лас-Вегасе померкла на фоне суперсенсации, которая состоялась в поединке легендарной Аманды Нуньес против Джулианны Пенья.
Ломаченко снова в большой игре! Как украинский гений бокса разобрал Комми на запчасти
Долгожданный бой в легком весе в Нью-Йорке между Василием Ломаченко и Ричардом Комми завершился яркой победой украинца, который сделал заявку на возвращение себе чемпионского титула.
«Ставлю на 1:1». Ловчев – о матче года «Динамо» – «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года оценил для «Плеймейкера» шансы соперников в центральном матче 18-го тура уходящей на зимний перерыв Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» (12 декабря, 14:00).
Красно-белый навсегда! Пока «Спартак» готовит отставку Витории, Тедеско уже громит «Боруссию»
В дебютном матче во главе «Лейпцига» бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско с крупным счетом переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха – 4:1.
Серебро ниоткуда! Как наши биатлонистки прорвались с седьмого места на пьедестал
На этапе Кубка мира по биатлону в Австрии россиянки, от которых уже никто ничего не ждал, финишировали вторыми в эстафете и завоевали первую медаль в сезоне.
Температура для Заболотного! Как ЦСКА выиграл «отмененный» матч с «Арсеналом» (видео)
В матче 18-го тура РПЛ армейцы дома на морозе и при пустых трибунах победили туляков благодаря дублю Антона Заболотного – 2:0.
Денис Богдан: Этот волейбольный сезон особенный! Огромное желание сыграть за сборную на домашнем чемпионате мира
Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан рассказал «Плеймейкеру» о выступлениях за клуб, олимпийском серебре Токио-2020 и предстоящем в России в 2020 году чемпионате мира.
Футболисты писали Сталину с просьбой разобраться… Как наказали лучший клуб СССР за провал на Олимпиаде
В 1952 году в Москве распустили футбольный клуб ЦДСА – лучшую команду страны того времени. Футболистов обвинили в трусости и нерешительности – так партийное руководство страны отыгралось на них за неудачный дебют сборной на Олимпиаде. «Плеймейкер» вспоминает подробности темной истории.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика