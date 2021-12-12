Дмитрий Васильев: Меня настораживает отличный лыжный ход Резцовой

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился своим мнением о женской гонке преследования, в которой российская биатлонистка Ирина Казакевич вошла в десятку сильнейших (девятая позиция).

«Если долго мучиться, что-нибудь получится. Если тащить долго любого спортсмена, как тащат Казакевич, то что-то будет. Резцова сегодня отличилась, у неё отличный ход. Меня это даже настораживает. Надеюсь, это ещё не самая лучшая её форма», — сказал Васильев «Чемпионату».

Первой из российских биатлонисток приехала к финишу Ирина Казакевич, заняв девятое место (+1.25.2, 2 промаха). Кристина Резцова осталась на 12-й позиции (+1.31.3, 4). Остальные представительницы России закончили гонку на более низких местах: Ульяна Нигматуллина - 17-я (+1.48.9, 2), Валерия Васнецова - 28-я (+2.17.4, 2).