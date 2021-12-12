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Анфиса Резцова - о Кристине: На сегодняшний день у нее должно быть максимум три промаха

Резцова финишировала 12-й в гонке преследования.
12 декабря 2021 20:24
автор: Александр Бойченко

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о результатах женской гонки преследования, где ее дочь - Кристина - финишировала на итоговом 12-м месте с четырьмя промахами.

«Выступление в пасьюте лучше, чем в спринте. Хотелось бы, чтобы поближе к шестерке лидеров хоть кто-нибудь из наших девочек стал.

Рассчитывала, что Кристина будет в десятке, но не хватило. На круг бы поменьше, было бы здорово. На сегодняшний день максимум три промаха должно быть. Четыре уже — это чрезмерно.

Немного она не справилась, хотя ходом она идет суперски, дай бог, это состояние сохранится на Олимпиаде. Со стрельбой время еще есть поработать, она стабилизируется», – сказала Резцова «СЭ».

Первой из российских биатлонисток приехала к финишу Ирина Казакевич, заняв девятое место (+1.25.2, 2 промаха). Кристина Резцова осталась на 12-й позиции (+1.31.3, 4). Остальные представительницы России закончили гонку на более низких местах: Ульяна Нигматуллина - 17-я (+1.48.9, 2), Валерия Васнецова - 28-я (+2.17.4, 2).

источник: «Спорт-Экспресс»
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