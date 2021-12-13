Себастьян Самуэльссон: Работа Латыпова на последнем круге - это нечто выдающееся

Призер этапов Кубка мира Себастьян Самуэльссон рассказал о работе российского спортсмена Эдуарда Латыпова на последнем этапе эстафетной гонки, в которой он вырвал третье место у сборной Германии.

«Если бы у меня был идеальный день, возможно, я смог бы их (Нарвата и Латыпова догнать, но и Латыпов, и Наврат провели хорошую гонку. Я немного устал и ничего не мог сделать. Я видел, как Латыпов работал на последнем круге, думаю, это было что-то выдающееся », - цитирует слова Самуэльссона «Лыжный спорт».

Отметим, что на последнем этапе в составе российской сборной выступал Эдуард Латыпов. На последнем огневом рубеже Латыпов сражался за бронзу с немцем Филиппом Нарватом. На последнем круге Латыпов обошел своего соперника и гарантировал своей сборной третье место.