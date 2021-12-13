Тренер Норвегии раскритиковал IBU за расписание Кубка мира, когда эстафеты проводят в разные дни

Тренер сборной Норвегии Сверре Касс остался недовольным расписанием Кубка мира по биатлону, когда эстафеты и гонки преследования проводят в один и тот же день. В результате, у некоторых спортсменов остается лишний день на подготовку.

«Мы думаем, что это бессмыслица. Но мы должны сделать все, что в наших силах.

То, что гонка преследования может проходить после эстафеты, в которой участвуют не все спортсмены, - это нечто особенное. Бывает, что у нас на старте гонки преследования шесть спортсменов, поэтому некоторым приходится ждать лишний день (из-за эстафеты, где всего четыре участника)», - приводит слова Касса NRK.

После трех этапов Кубка мира лидерами общего зачета являются швед Себастьян Самуэльссон и норвежка Марте Ройселанд. Четвертый этап пройдет во французском Анси с 16 по 19 декабря. На нем состоятся спринты, гонки преследования и первые в сезоне масс-старты.