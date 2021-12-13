Сборная Норвегии объявила состав на четвертый этап Кубка мира в Анси

Федерации биатлона Норвегии озвучила состав команды на четвертый этап Кубка мира, который пройдет во французском Анси с 16 по 19 декабря.

В состав команды войдут 26-летняя Рагнхильд Фемштайневик и 24-летняя Кэролайн Эрдаль, которые недавно хорошо выступили на Кубке IBU. Они заменят Каролин Кноттен и Эмили Калкьенберг.

Остальная часть норвежской женской команды, как и прежде, состоит из Тириль Экхофф, Марте Ройселанд, Ингрид Ландмарк Тандревольд и Иды Лиен.

Мужской состав после этапа в Хохфильцене (Германия) не претерпел изменений. В него войдут Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Стурла Лагрейд, Зиверт Баккен и Филип Андерсен.

После трех этапов Кубка мира лидерами общего зачета являются швед Себастьян Самуэльссон и норвежка Марте Ройселанд. Четвертый этап пройдет во французском Анси с 16 по 19 декабря. На нем состоятся спринты, гонки преследования и первые в сезоне масс-старты.