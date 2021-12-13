Латыпов и Нигматуллина возглавляют обновленный рейтинг СБР

Союз биатлонистов России (СБР) обновил рейтинг спортсменов после завершения третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Эдуард Латыпов и Ульяна Нигматуллина оказались лидерами нового зачета.
Рейтинг СБР от 13 декабря. Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 541
2. Александр Логинов (Тюменская область) – 401
3. Василий Томшин (Санкт-Петербург) – 369
4. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) – 304
5. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) – 301
Рейтинг СБР от 13 декабря. Женщины
1. Ульяна Нигматуллина (Удмуртская Республика) – 419
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – 382
3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 367
4. Виктория Сливко (Тюменская область) – 338
5. Анастасия Егорова (Мурманская область) – 287
источник: Союз биатлонистов России (СБР)