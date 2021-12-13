Латыпов и Нигматуллина возглавляют обновленный рейтинг СБР

«Витория ничего не дал игрокам, в его прощальном матче будет 1:2». Ловчев — о встрече «Сочи» со «Спартаком»

Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев разобрал для «Плеймейкера» нюансы противостояния «Сочи» и «Спартака» (13 декабря, 19:00) в заключительном матча осенне-зимней части чемпионата РПЛ.