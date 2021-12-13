Юрий Каминский: Если не ругать Томшина, то вся тройка отработала на уровне норвежцев

Старший тренер сборной России Юрий Каминский не считает, что штрафной круг Томшина в эстафете Хохфильцена (Австрия) как-то повлияет на его дальнейшие выступления в национальной команде.

«Если не считать Томшина, остальная тройка отработала на уровне норвежской. Да и Васю я не стал бы сильно ругать. Очень уж мне его «лёжка» понравилась. На самом деле я просил его на этом рубеже по возможности ускориться — уж больно Стурла Легрейд не любит, когда кто-то раньше него со стрельбы на дистанцию уходит. Возможно, кстати, что стрельба Томшина и норвежца выбила из колеи на первом рубеже», — цитирует Каминского «RT на русском».

Норвегия показала лучшее время 1.14.34, Франция проиграла победителю 21 секунду, россияне финишировали на третьей позиции с отставанием в 47 секунд. Сборная Германии стала четвертой с проигрышем в одну минуту.

Отметим, что на последнем этапе в составе российской сборной выступал Эдуард Латыпов. На последнем огневом рубеже Латыпов сражался за бронзу с немцем Филиппом Нарватом. На последнем круге Латыпов обошел своего соперника и гарантировал своей сборной третье место.