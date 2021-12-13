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Губерниев: Ни один вид спорта в России не может сравниться с рейтингами биатлона

13 декабря 2021 13:55
автор: Александр Бойченко

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонные рейтинги по стране опережают футбольные.

«Сейчас Россия переживает огромный биатлонный бум, и ни один вид спорта с ним не сравнится.

Если сборная России по биатлону не будет выступать на следующем этапе Кубка мира, вы думаете, что эти соревнования никто не будет смотреть? Да опять все бросятся смотреть, потому что все болеют за Доротею Вирер, за Йоханнеса Бе!

Как комментатор биатлона я с одной стороны горюю, что рейтинги футбола зачастую проигрывают биатлону», - передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее «Матч ТВ» вместо центрального матча 18-го тура РПЛ «Динамо» - «Зенит» выбрал для показа биатлонную мужскую эстафету на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. В этой гонке Россия финишировала третьей вслед за Францией и Норвегией.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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