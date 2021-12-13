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Юрий Каминский: Чтобы победить Норвегию в Пекине, все должны прыгнуть выше головы

Мужская сборная России выиграла две медали в эстафетных гонках в начале сезона
13 декабря 2021 15:15
автор: Александр Бойченко

Старший тренер сборной России Юрий Каминский рассказал, за счет чего команда сможет побороться с Норвегией в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале следующего года.

– Нам все равно придется варьировать состав, пробовать разных людей. Ну нет у нас железобетонной четверки, способной бороться на Олимпиаде за золотые медали. Поэтому мы и продолжаем экспериментировать, смотрим, кто и как себя проявляет в условиях соревнований.

Понятно, что Норвегия, с которой нам придется соперничать, это суперкоманда. Чтобы ее победить в Пекине, всем без исключения придется прыгнуть выше головы. И для меня как для тренера самая большая проблема заключается как раз в том, чтобы не ошибиться в расстановке», - приводит слова Каминского RT.

Напомним, в последней эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене сборная России завоевала бронзовые медали. Страну представляли следующие спортсмены: Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Первой в той гонке стала Норвегия, второй - Франция.

источник: «RT на русском»
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