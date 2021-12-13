Каминский - о бронзе сборной России в мужской эстафете: Давно такого не было

Старший тренер сборной России Юрий Каминский отреагировал на третье место национальной команды в мужской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Давно такого не было, честно говоря. Даже на чемпионате мира меньше нервничал. А здесь, в Хохфильцене, сам не знаю, как все это пережил», - приводит Каминского RT.

Мужская команда дважды заняла третье место - в Эстерсунде на втором этапе Кубка мира и в Хохфильцене - на третьем. Первой в сегодняшней гонке финишировала сборная Норвегии, второй - Франция.