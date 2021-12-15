Губерниев - о Пихлере: Мы при нем ничего не выиграли, прекратите!

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о работе шведского специалиста Вольфганга Пихлера на посту тренера женской сборной России (2011-2014 годы).

«Мы при нём ничего не выиграли, прекратите! Вы чего себя обманываете? Он переоценил свои возможности тренера – на момент работы со сборной России он не обладал должной квалификацией. Потом он многое пересмотрел, когда начал работать со шведами – и там блестяще себя проявил», — приводит слова Губерниева Sports.ru.

Напомним, после того, как Пихлер покинул сборную России, он вернулся к исполнению обязанностей в сборной Швеции, проработав с ней до окончания сезона 2018/19.