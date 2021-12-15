Губерниев: Биатлон 100 процентов проиграет по рейтингам матчам футбольного чемпионата мира

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое отношение относительно проведения чемпионата мира 2022 года в осенне-зимнее время года, когда только стартуют зимние виды спорта.

«Я не знаю, как они на это пошли, это очень губительно для зимы: ЧМ в разгар зимних видов — это повлияет на рейтинги. Целый месяц у тебя этапы, на которые люди обращают меньше внимания из-за футбола

Я хочу, чтобы наша сборная поехала в Катар — я болельщик, но еще хочу потягаться рейтингами. Биатлон 100% проиграет матчам футбольного чемпионата мира, вопросов нет. И он должен проиграть. Если бы биатлон выиграл у матчей сборной на ЧМ, то мы бы сошли с ума. Но потягаться надо, — сказал Губерниев в интервью Sports.ru.

Напомним, чемпионат мира 2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый мундиаль, который пройдет не в летний период. Напомним, это последнее первенство мира, на котором сыграют 32 команды. С 2026 года в финальной части будет представлено 48 сборных.