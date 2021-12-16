Шведка Хегберг одержала победу в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU, Буртасова – 5-я

Cегодня, 16 декабря, состоялась женская индивидуальная гонка в рамках третьего этапа Кубка IBU, которая проходит в австрийском Обертиллиахе.

Отметим, что победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Элизабет Хегберг. 35-летняя спортсменка не допустила промахов на огневых рубежах и финишировала с результатом 43 минуты 44,4 секунды. Второй стала немка Франциска Хильдебранд, проигравшая лидеру 5,7 секунды (1 промах). Третью строчку заняла Марте Йохансен из Норвегии (+35,7; без промахов).

Добавим, что лучшей среди российских биатлонисток стала Евгения Буртасова, показавшая пятый результат (+1.03,0; 1 промах). Ее соотечественницы, а именно Анастасия Гореева (+1.29,4; 2 промаха) и Анастасия Шевченко (+1.54,7; 1 промах), заняли шестое и девятое места соответственно.