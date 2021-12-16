Шевченко сохранила за собой первое место в общем зачете Кубка IBU

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко продолжила лидировать в общем зачете Кубка IBU сезона-2021/22.

Отметим, что в данный момент 22-летняя спортсменка имеет в своем активе 292 очка. В индивидуальной гонке на третьем этапе, которая прошла сегодня, 16 декабря, в Обертиллиахе (Австрия), россиянка заняла девятое место.

На вторую строчке общего зачета расположилась представительница Германии Франциска Хильдебранд, набравшая 270 очков. Тройку лучших замкнула шведка Элизабет Хегберг (232).

Добавим, что в топ-10 входит еще одна российская биатлонистка, а именно Евгения Буртасова (194 очка).