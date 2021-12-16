Рейселанд стала победительницей спринта на четвертом этапе Кубка мира, Резцова финишировала пятой

«Выбили глаз — вставь на место и беги за канадцем!» История самой массовой хоккейной драки

Дрались все и даже запасные, разнимали с полицейскими, а на арене выключали свет, но сделали только хуже: в темноте хоккеисты кусались, царапались и добивали лежачих. «Плеймейкер» вспоминает, как в 1987 году на молодежном чемпионате мира стенка на стенку сошлись хоккеисты сборных СССР и Канады.