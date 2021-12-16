Рейселанд стала победительницей спринта на четвертом этапе Кубка мира, Резцова финишировала пятой

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд заняла первое место в спринтерской гонке в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит во французском Анси.
Отметим, что 31-летняя спортсменка финишировала с результатом 20 минут 22 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второй стала представительница Франции Анаис Бескон, уступившая лидеру 15,4 секунды (без промахов). Третью строчку заняла шведка Эльвира Эберг (+16,1; 2 промаха).
Добавим, что лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, показавшая пятый результат (+26,7; 1 промах).
источник: «Советский спорт»