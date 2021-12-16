Цветков занял третье место по итогам индивидуальной гонки на третьем этапе Кубка IBU

Стали известны результаты мужской индивидуальной гонки в рамках третьего этапа Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиахе.

Напомним, что соревнования состоялись сегодня, 16 декабря. Победу в них одержал немецкий биатлонист Давид Цобель, показавший на финише результат 50 минут 36,9 секунды с одним промахом на огневых рубежах. Второе место занял представитель Италии Доминик Виндиш (+9,1; 2 промаха). Бронзовую медаль завоевал Максим Цветков, проигравший лидеру 23,19 секунды (2 промаха).

Добавим, что россиянин впервые выступил на международных соревнованиях за последние три года.

В топ-10 также попали три спортсмена из России, а именно Антон Бабиков (+45,8; 2 промаха), Никита Поршнев (+1.20,2; 2 промаха) и Ильназ Мухамедзянов (+1.34,0; 3 промаха), финишировавшие на четвертой, девятой и десятой строчках соответственно.