Драчев прокомментировал результаты российских биатлонисток в спринте на четвертом этапе Кубка мира

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги женской спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит во французском Анси.

Отметим, что лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, показавшая пятый результат. Спортсменка допустила один промах и уступила 26,7 секунды победительнице соревнований – норвежке Марте Рейселанд. Помимо Резцовой, в топ-25 попали еще четыре биатлонистки из России, а именно Ирина Казакевич (17-я), Светлана Миронова (21-я), Ульяна Нигматуллина (23-я) и Валерия Васнецова (24-я).

– Приятно смотреть! И стрельба наладилась, и ход. Резцова – очень хорошо, да и Миронова с Казакевич. Надежды на восстановление состава в полном объеме есть. Конечно, финишный круг немного проваливают. Надо восстанавливать девочек после нагрузок. А так – молодцы! – приводит слова Драчева «Чемпионат».

Добавим, что 18 декабря состоится женская гонка преследования. Начало соревнований – в 15:00 мск.